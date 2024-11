Giappone, governo esclude la possibilità di abolire la pena di morte

Il governo del Giappone ha confermato di non voler abolire la pena di morte, respingendo la raccomandazione formulata da un gruppo di esperti di diritto nazionali e pressioni provenienti da organizzazioni internazionali. "Il governo ritiene che non sia appropriato abolire" la pena di morte, ha dichiarato il segretario capo del Gabinetto e portavoce del governo, Yoshimasa Hayashi, durante una conferenza stampa. "La pena di morte è inevitabile per una persona che ha commesso un crimine estremamente grave e atroce".