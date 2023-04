Giappone, esplosione nel corso di un evento elettorale: evacuato il premier Kishida

Lanciato un ordigno Kishida si trovava nei pressi del porto di Saikazaki a Wakayama per dare sostegno al candidato del partito Liberal-democratico, in occasione delle imminenti elezioni distrettuali. La polizia ha detto di aver arrestato un uomo che ha lanciato un ordigno esplosivo simile a una bomba carta in direzione del premier, prima di essere raggiunto e bloccato dalle forze dell'ordine.

Le indagini L'esplosione, seppur contenuta, ha creato confusione ma non ha provocato feriti tra la folla, e lo stesso Kishida è rimasto illeso nell'incidente. Le autorità locali stanno cercando di far luce sull'episodio che, secondo gli investigatori, appare a tutti gli effetti il gesto di uno squilibrato. Dopo un paio d'ore, il primo ministro Giapponese ha ripreso le attività della campagna elettorale e ha dichiarato: "C'è stata una forte esplosione. La polizia sta indagando per scoprire i dettagli, ma vorrei scusarmi per aver fatto preoccupare e disturbato molte persone".