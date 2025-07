Giappone-Corea del Sud, Tokyo contesta esercitazione presso isole contese

Il governo del Giappone ha presentato una ferma protesta contro la Corea del Sud per le esercitazioni militari condotte nelle acque in prossimitaà di alcuni isolotti nel Mar del Giappone (Mare Orientale per la Corea del Sud) controllati da Seul, e al centro di un'annosa disputa territoriale tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dal governo giapponese, Masaaki Kanai, direttore dell'ufficio Affari asiatici e oceanici del ministero degli Esteri, ha comunicato all'ambasciata sudcoreana a Tokyo che le esercitazioni sono "totalmente inaccettabili ed estremamente deplorevoli".