Giappone, allarme tsunami in zone costiere a sud dell'arcipelago

In Giappone, le autorità locali hanno emesso un allarme tsunami in alcune regioni costiere a sud dell'arcipelago a seguito di una serie di lievi scosse telluriche nelle isole Izu, sebbene non siano stati segnalati danni dai movimenti immediati generati dal mare.

Secondo l'Agenzia meteorologica nazionale, onde di circa 60 centimetri hanno colpito l'isola di Hachijojima, a 280 chilometri a sud di Tokyo, mentre onde di 40 centimetri e 20 centimetri rispettivamente, sono state registrate nella prefettura occidentale di Kochi e i quella meridionale di Miyazaki.