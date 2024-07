Giappone, 21enne salvata dopo due notti in acqua a 80 km dalla costa

"Erano circa le 19:55 dell'8 luglio quando abbiamo ricevuto l'informazione, l'amica della donna riferiva che la giovane era scomparsa", ha detto un funzionario della guardia costiera giapponese locale. La notizia è stata riportata dalla testata inglese The Guardian. Subito sono iniziate le ricerche, ma la donna è stata individuata solo la mattina del 10 luglio. Ad accorgersi della 21enne in acqua, al largo della penisola di Boso di Chiba, è stata una nave mercantile. Due membri dell'equipaggio di una petroliera più piccola nelle vicinanze sono stati contattati via radio e si sono tuffati in mare per salvarla. Ai soccorritori la donna ha spiegato di essere stata trascinata al largo e di non essere riuscita più a tornare a riva.