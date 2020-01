Ghosn rischia incriminazione in Libano per aver visitato Israele

Evaso dal Giappone e rifugiatosi a Beirut, Carlos Ghosn, ex ad di Nissan-Renault-Mitsubishi, rischia ora un'incriminazione in Libano per essersi recato 11 anni fa in Israele, Stato con cui il Paese dei Cedri è in stato di belligeranza dalla metà del secolo scorso. Una legge del codice penale libanese e una del codice militare vietano infatti di recarsi nel paese "nemico", dove invece Ghosn, che ha passaporto libanese, è stato nel 2008.