Ghosn, Procura di Tokyo: "False le accuse di un complotto contro di lui"

La Procura di Tokyo ha respinto le accuse lanciate da Carlos Ghosn, l'ex patron di Renault-Nissan-Mitsubishi fuggito rocambolescamente in Libano, di complotto ai suoi danni ordito da Nissan e autorità nipponiche, bollandole come "false e contrarie ai fatti". Secondo la Procura, riferisce l'agenzia giapponese Kyodo, l'ex manager ha "fallito la giustificazione dei suoi atti" criticando in modo "inaccettabile" il sistema giudiziario nipponico.