Ghana, Parlamento approva severo ddl anti-Lgbtq: previsto il carcere

In Ghana il Parlamento ha approvato un controverso disegno di legge che limita i diritti della comunità Lgbtq, prevedendo il carcere.

Il provvedimento, che è stato ampiamente condannato dagli attivisti per i diritti umani, deve ancora essere convalidato dal presidente prima di diventare legge, una mossa che gli osservatori ritengono improbabile prima delle elezioni di dicembre. Nel testo si propone una pena detentiva fino a 10 anni per chiunque sia coinvolto in campagne di difesa Lgbtq rivolte ai bambini.