Gerusalemme, colono israeliano a processo per aggressione a una suora francese

L'uomo è stato fermato dalle autorità il giorno successivo all'aggressione e da allora si trova in custodia in carcere. La procura israeliana ha chiesto che resti detenuto fino all'inizio del processo. La donna aggredita è una studiosa francese di 48 anni che lavora presso la Scuola francese di ricerca biblica e archeologica di Gerusalemme. Al momento dell'attacco indossava l'abito religioso. Le telecamere della zona hanno ripreso l'intera scena. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, l'uomo avrebbe spinto violentemente la suora facendola cadere a terra e colpire la testa contro un blocco di pietra. Dopo essersi allontanato, il cittadino israeliano sarebbe tornato indietro prendendo a calci la donna fino all'intervento di un passante che lo ha fermato.