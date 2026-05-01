Israele, suora aggredita con spinte e calci: fermato un 36enne

Una suora di 48 anni della Scuola francese di ricerca biblica e archeologica di Gerusalemme è stata aggredita martedì 28 aprile vicino all'area della Tomba di Re Davide, sul Monte Sion. Dalle immagini si vede un uomo spingerla a terra e colpirla con un calcio. La Polizia ha annunciato nelle scorse ore il fermo di un 36enne sospettato dell'aggressione. In attesa degli sviluppi giudiziari dell'aggressione, padre Olivier Poquillon, direttore della Scuola francese, ha ringraziato "le persone venute in aiuto durante l'attacco, i diplomatici, gli accademici e tutti coloro che hanno offerto sostegno". Il ministero degli Esteri israeliano, in una nota su X, ha parlato di "atto vergognoso" assicurando che Israele rimane impegnato "a salvaguardare la libertà di religione e la libertà di culto per tutte le fedi".