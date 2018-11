Gerusalemme, auto contro follaFerite 5 soldatesse, preso attentatore

6 marzo 2015 Gerusalemme, auto contro folla

Ferite 5 soldatesse, preso attentatore Sono cinque le soldatesse della Guardia di Frontiera rimaste ferite dell'attentato terroristico condotto da un palestinese nel quartiere arabo di Gerusalemme est

17:14 - Cinque soldatesse sono rimaste ferite a Gerusalemme Est, vicino al quartiere arabo di Sheik Jarrah, in un attacco terroristico. Stando a quanto emerso dai racconti dei testimoni, un'auto si sarebbe lanciata su passanti israeliani. Il presunto attentatore è poi stato colpito in una sparatoria con gli agenti di polizia.

Hamas: atto eroico - Hamas considera un "atto eroico" l'attacco contro le soldatesse israeliane in attesa ad un fermata della ferrovia leggera di Gerusalemme. Lo ha affermato a Gaza, secondo la agenzia palestinese Quds.Net, Sami Abu Zuhri, un portavoce di Hamas. Il gesto, ha aggiunto, "è una reazione naturale ai crimini del nemico".



Sindaco Gerusalemme: nostra routine non cambierà - "Non dobbiamo consentire al terrorismo di stravolgere le nostre vite e continueremo a combatterlo senza compromessi". Lo ha detto il sindaco di Gerusalemme Nir Barkat dopo l'attentato avvenuto in pieno Purim, il carnevale ebraico. "La nostra risposta al terrore - ha aggiunto - è continuare la nostra routine e per questo sono confermati tutti gli eventi legati a Purim".