Germania, attacco con vernice contro la leader del partito Bsw a Erfurt

Sahra Wagenknecht, la leader del partito dei cosiddetti "rossobruni" tedeschi Bsw, è stata vittima di un attacco con lancio di vernice. È successo durante un comizio a Erfurt, in Turingia, dove domenica sono in programma le elezioni locali. Wagenknecht ha tenuto un discorso sulla piazza della cattedrale della capitale del Land. Mentre stava per terminare la sua esibizione, un 50enne ha superato le transenne e si è inginocchiato davanti al palco, per poi lanciare un liquido rosso. Due agenti lo hanno immobilizzato e ammanettato.