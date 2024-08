Germania, arriva la stretta di Scholz su migranti e coltelli

Non è passata neppure una settimana dalla strage di Solingen, in Germania, e il litigioso governo di Olaf Scholz ha annunciato concorde una stretta sulle armi e sui migranti. Si inasprisce il divieto dei coltelli che saranno proibiti alle feste popolari, sui treni e sui trasporti a lunga percorrenza in genere. Le lame a scatto saranno consentite, ma solo a determinate categorie, come i cacciatori. E diventa più difficile ottenere l'autorizzazione per il porto d'armi. Non solo. L'esecutivo del semaforo (Spd, Verdi e liberali) rivede anche il trattamento dei rifugiati: saranno tagliati gli aiuti ai richiedenti asilo che, pur trovandosi in Germania, sono di competenza di altri Paesi. E per chi avesse commesso reati o fosse trovato in possesso di armi e oggetti pericolosi l'espulsione sarà più facile.