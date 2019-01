Germania, stop ai parcheggi riservati alle donne in Baviera: "Discriminatori"

Mai più posti auto riservati alla donne in Baviera perché "discriminatori". Il tribunale di Monaco, in Germania, ha accolto il ricorso di un uomo intenzionato a far sparire i parcheggi rosa di Eichstatt, in Baviera. Arrivato dal Nord-Reno-Westfalia, il 26enne Dominik B. Bayer ha avuto difficoltà a trovare un posto auto. Da qui Bayer, studente di legge, ha messo in atto le sue conoscenze giuridiche e si è rivolto al Tar bavarese. La segnaletica verticale riservata alle donne, per il 26enne, infrange la legge e la costituzione: i posti rosa sarebbero lesivi dei principi che sanciscono la parità dei sessi. Inoltre, per il ricorrente, le quote di parcheggio sarebbero un insulto rivolto al sesso femminile, riconosciuto come poco abile a provvedere a se stesso.