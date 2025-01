In Germania un uomo mascherato e armato ha fatto irruzione in una fabbrica di Bad Friedrichshall a conduzione familiare che produce ingranaggi di precisione e ha aperto il fuoco. Secondo la polizia due uomini sono stati uccisi e un altro è rimasto gravemente ferito. Le vittime sarebbero dipendenti dell'azienda. L'aggressore è riuscito a fuggire ed è in corso una caccia all'uomo. La polizia ritiene che si sia trattato di un autore solitario.