Germania, sciopero in 8 aeroporti: traffico in tilt

Sciopero del personale addetto alla sicurezza dei voli in 8 aeroporti tedeschi . Paralizzato il traffico aereo con, secondo le stime, decine di migliaia di passeggeri che rimarranno a terra. I primi scali coinvolti sono stati Amburgo, Hannover e Brema, dove la mobilitazione è partita a mezzanotte, e durerà per tutta la giornata. Dalle 2 si è unito il personale di Francoforte. Annunciati scioperi anche a Dresda, Monaco, Lipsia/Halle ed Erfurt.

A Francoforte 610 voli sono stati annullati sui 1.200 previsti, secondo una portavoce della direzione. Dovrebbero invece restare perlopiù possibili le coincidenze, che riguardano in media il 60% dei passeggeri del quarto hub europeo. Ad Amburgo sono circa la metà dei 357 voli in programma a essere stati annullati, mentre l'aeroporto di Hannover ha chiesto ai viaggiatori di "rinunciare se possibile ai bagagli a mano e di metterli in stiva" per ridurre i tempi di controllo.



A Monaco, secondo aeroporto tedesco, lo sciopero riguarda soltanto i controlli di sicurezza degli impiegati e delle merci. Il sindacato, che rappresenta 23mila agenti di sicurezza aeroportuale nel Paese, chiede che gli stipendi vangano portati a 20 euro all'ora in tutta la Germania, mentre attualmente la remunerazione varia a seconda delle regioni tedesche, oscillando fra 14 e 17 euro all'ora. Per i salari più bassi, la richiesta di 20 euro implicherebbe un aumento del 30% della paga.