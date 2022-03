Germania, Scholz: "Schroeder lasci incarichi in società russe"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz invita l'ex cancelliere Gerhard Schroeder a lasciare gli incarichi che ricopre in alcune società russe.

"Il mio consiglio è di ritirarsi da questi suoi incarichi" ha detto Scholz intervistato alla Zdf. Schroeder è sotto tiro anche nell'Spd per non aver ancora rinunciato ai suoi affari in Russia, e al posto di presidente del consiglio di vigilanza in Rosneft. "Non è una questione privata - ha spiegato Scholz -. Con incarichi pubblici come quello che ha avuto Schroeder, si è vincolati anche oltre il proprio mandato".