Germania, Scholz è il nuovo cancelliere del governo post Merkel

Sembra che sia stato raggiunto un accordo per dare vita al nuovo governo tedesco, con Olaf Scholz che dovrebbe raccogliere l'eredità di Angela Merkel. Scholz ha infatti affermato in conferenza stampa che i tre partiti della coalizione, socialdemocratici, liberali e verdi, hanno siglato un'intesa per il nuovo esecutivo, precisando di aspettarsi che la benedizione definitiva arrivi nei prossimi dieci giorni.