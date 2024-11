Germania, Scholz apre al voto di fiducia prima di Natale: "Non è un problema"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha aperto alla possibilità di chiedere la fiducia al Bundestag prima di Natale. "Il fatto che io ponga la questione della fiducia prima di Natale, se tutti la vedono così, per me non è affatto un problema. Anche io voglio che sia veloce", ha detto durante un'intervista con Ard. Scholz ha anche affermato che se il leader dell'opposizione e presidente della Cdu Friedrich Merz e il capogruppo parlamentare dell'Spd Rolf Mützenich sono d'accordo, seguirà l'iter per richiedere la fiducia entro l'anno.