Germania, scala il muro della prigione per raggiungere l'ex fidanzata in cella

L'amore è l'unica cosa in grado di abbattere i muri. Ne era convinto un 18enne tedesco che, nel disperato tentativo di non perdere la propria ex-ragazza, ha scavalcato la recinzione muraria della prigione di Vechta, in Germania. Il suo intento era quello di raggiungere l'amata, che si trovava in cella, per convincerla a tornare sui suoi passi e riprenderlo con sé.