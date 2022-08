Germania, raggiunto accordo con le famiglie delle vittime di Monaco '72 | Risarcimento per 28 milioni di euro

La cifra complessiva stabilita per il risarcimento è di circa 28 milioni di euro, come riferito dall'ex ministro tedesco Gerhart Baum, che oggi è uno dei rappresentanti legali dei parenti delle vittime. Il 5 settembre di 50 anni fa, 11 atleti israeliani furono uccisi nell'attacco del gruppo terroristico palestinese "Settembre Nero" con il fallimento dell'operazione di liberazione messa in atto dalla polizia tedesca.





Germania e Israele: "Bene accordo, riconosce dolore" -

"Salutiamo il fatto che subito prima del 50/o anniversario del massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco sia stato raggiunto un accordo per una storica inchiesta, l'assunzione di responsabilità e un adeguato risarcimento per le famiglie delle vittime". Lo dicono in una dichiarazione congiunta il presidente israeliano Isaac Herzog e il tedesco Frank-Walter Steinmeier. "Questo accordo - hanno aggiunto - non può sanare le ferite, ma include un'assunzione di responsabilità da parte della Germania e il suo riconoscimento delle terribili sofferenze delle vittime, che commemoreremo la prossima settimana, e dei loro cari".