Germania, maxi-operazione contro la 'ndrangheta: 5 arresti

In Germania è scattata una vasta operazione di polizia internazionale contro il narcotraffico organizzato dalla 'ndrangheta.

Lo ha reso noto l'ufficio del pubblico ministero di Francoforte. Secondo l'autorità di polizia dell'Europol, ci sono stati anche cinque arresti, la maggior parte dei quali effettuati a Francoforte. Secondo gli inquirenti, in particolare, un bar della 'ndrangheta è stato utilizzato a lungo come punto logistico e di ritrovo per lo spaccio di droga, soprattutto cocaina proveniente dal Sud America.