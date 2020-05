Germania, nessuna condanna per strage Loveparade a Duisburg

Nessuna condanna in Germania per la strage al festival Loveparade del 2010, in cui morirono 21 persone. Dopo due anni e mezzo di processo, il tribunale di Duisburg ha archiviato il caso, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Dpa. I giudici avevano già proposto l'archiviazione un mese fa, citando le restrizioni causate dal coronavirus. Tre dei 10 imputati erano accusati di omicidio colposo involontario e danni fisici.