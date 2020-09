Germania, Navalny è uscito dal coma farmacologico

L'oppositore russo Alexey Navalny è stato risvegliato dal coma indotto in cui si trovava in un ospedale di Berlino. Navalny sarà presto "estubato dalla ventilazione meccanica", spiega un comunicato del nosocomio, aggiungendo che le sue condizioni di salute "sono migliorate". Le autorità tedesche non hanno dubbio che ci sia stato un tentativo di avvelenamento da novichok.