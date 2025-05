È morta a 103 anni Margot Friedlaender: sopravvissuta alla Shoah, era fra i testimoni più noti in Germania dei crimini del nazifascismo. Emigrata a New York in giovinezza, era tornata nella Repubblica federale da anziana e qui si era impegnata per tenere viva la memoria dell'Olocausto. Friedlander era nata a Berlino nel 1921. Suo padre morì in un campo di sterminio nel 1942. Sua madre e suo fratello furono assassinati nel campo di concentramento di Auschwitz.