Germania, la ministra Baerbock annuncia il divorzio: scoppia la bufera sui social

"Da un po' di tempo, dopo un lungo processo affrontato insieme, abbiamo deciso che non siamo più una coppia", hanno spiegato in una nota Baerbock e Holefleisch. "E per evitare eventuali speculazioni: non ci sono nuovi partner", l'aggiunta. I due si erano sposati nell'agosto del 2007 e hanno due bambine di 9 e 13 anni. E continueranno a vivere insieme nella casa in Brandeburgo, hanno anche sottolineato, chiarendo di voler rendere la situazione più semplice alle bambine. Baerbock ha recentemente rinunciato alla candidatura alla cancelleria per il partito, cedendo il posto al collega Robert Habeck in una situazione peraltro politicamente molto complicata per i Verdi, che perdono vistosamente consensi.