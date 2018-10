Germania, Merkel rinuncia alla guida della Cdu e non si ricandida cancelliera

Dopo 18 anni la cancelliera tedesca, Angela Merkel, lascerà la presidenza della Cdu a dicembre. A rivelarlo è la stessa Merkel, dopo i deludenti risultati elettorali in Assia in cui ha perso 11 punti percentuali rispetto al 2013. "Sono pronta a lavorare come cancelliera", fino alla fine del mandato nel 2021, ma "non mi ricandiderò di nuovo - ha spiegato - alla cancelleria né assumerò ruoli in Europa".