Germania, membro dell'ufficio stampa della Merkel era spia dell'Egitto

Un dipendente dell'ufficio stampa di Angela Merkel è sospettato di aver lavorato per anni per i servizi segreti egiziani. Il caso è stato reso noto dal rapporto dei servizi interni, presentato dal ministro Horst Seehofer. Non è chiaro che tipo di informazioni l'uomo girasse agli 007 egiziani. Dalla sua posizione aveva accesso ai dati dei giornalisti in esilio che si accreditavano in cancelleria.