Germania: marcia di 300 neonazisti, sconcerto della comunità ebraica

Oltre 300 estremisti di destra della formazione neonazista Terza via hanno marciato, con fiaccole e tamburi, al grido di "nazionalsocialismo ora" per le vie di Plauen, una cittadina della Sassonia, in Germania. Sdegnata la reazione del presidente del Consiglio centrale ebraico, Josef Schuster, che ha definito l'evento "sconvolgente e spaventoso".