Germania, migliaia di manifestanti a Berlino e Karlsruhe per legalizzare aborto

Le forze progressiste tedesche si sono mobilitate a favore della piena legalizzazione dell'aborto, portando questo tema al centro della campagna per le elezioni legislative del 23 febbraio 2025. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Berlino e a Karlsruhe, sede della Corte costituzionale tedesca, per chiedere un allentamento della legislazione attuale. In Germania l'accesso all'aborto non è formalmente in discussione ma resta illegale secondo il paragrafo 218 del Codice penale, introdotto nel 1871 durante l'Impero tedesco.