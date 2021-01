Germania, la Cdu sceglie il nuovo leader che prenderà il posto di Merkel

angela merkel mascherina

La Cdu tedesca riunisce il suo congresso per scegliere il nuovo leader, dopo 15 anni di Angela Merkel. Secondo il deputato Marian Wendt il migliore sarebbe Jens Spahn, ma chi vincerà, a suo giudizio, "non potrà essere automaticamente candidato alla cancelleria per i conservatori: avrà bisogno di qualche mese per dare prova di sé".