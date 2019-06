Germania, Kramp Karrenbauer (Cdu): "Vogliamo continuare a governare"

Annegret Kramp Karrenbauer, la leader tedesca dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha smentito una possibile crisi di governo in Germania. "Vogliamo continuare a governare e speriamo che la Spd prenda una decisione e lo faccia al più presto possibile", ha detto riferendosi agli alleati di governo. Parlando per la prima volta dopo le Europee, Kramp Karrenbauer ha spiegato: "La Cdu è pronta a continuare ad avere la responsabilità per il nostro Paese".