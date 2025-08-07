Germania, maxi fabbrica di kebab in sciopero: a rischio lo street food più amato dai tedeschi

L'ultimo sciopero è quello di mercoledì 6 agosto: molti lavoratori hanno nuovamente abbandonato il posto di lavoro, sventolando bandiere davanti al cancello principale della fabbrica, suonando tamburi, fischiando e gridando per ottenere salari più alti e tutele sindacali. I media tedeschi hanno riferito che Birtat non ha finora ceduto a nessuna delle richieste. Birtat ha sede a Murr, 30 chilometri a nord di Stoccarda, e produce spiedini di kebab da oltre 30 anni. L'azienda spiega di rifornire migliaia di chioschi di kebab e fast food in Germania e di raggiungere oltre 13 milioni di consumatori ogni mese.