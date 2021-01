Germania, inizia il dopo Merkel: Laschet nuovo presidente della Cdu

Afp

E' Armin Laschet il nuovo presidente eletto dal congresso della Cdu in Germania. Il governatore del Nordreno-Vestfalia guiderà quindi il partito di Angela Merkel dopo aver vinto il ballottaggio contro Friedrich Merz con 521 voti contro 466. Laschet ha subito ringraziato per la fiducia e ha detto: "Sono consapevole della responsabilità. Farò in modo che anche alle elezioni federali l'Unione possa decidere il cancelliere".