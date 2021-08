Le inoculazioni sugli over 70 - Inizialmente is pensava fossero 8.857 le persone in Bassa Sassonia a cui era stata inoculata una soluzione salina. Ma nell'ultima conferenza stampa Sven Ambrosy ha parlato di inoculazioni avvenute tra 5 marzo e il 20 aprile effettuate soprattutto su anziani over 70 e che potrebbero essere 9.673.

Fenomeno ampio - In un primo momento un'infermiera di 40 anni di Friesland era stata denunciata per un caso analogo di portata minore ma si era ipotizzata la svista involontaria e si era rimediato. Ma ora si suppone che l'ampiezza del fenomeno sia preoccupante e che anzi dietro di esso ci sia un metodo vero e proprio.

Negazionista del virus - In conferenza stampa Ambrosy ha sostenuto che "nelle azioni della donna presumiamo che ci possa essere del metodo". L'ipotesi al vaglio, secondo il tabloid Bild, è che l'infermiera possa essere una negazionista del virus. "Un commento su Facebook di fine 2020 e più messaggi su Whatsapp ci fanno pensare a questa possibile inclinazione della donna", ha reso noto un portavoce della polizia.