Germania, incidente in un parco divertimenti: oltre 30 feriti

Incidente nel parco divertimenti di Legoland a Gunzburg, in Baviera.

Nello scontro tra due trenini delle montagne russe sono rimaste ferite 34 persone, di cui due in modo grave. Come riporta il quotidiano Bild, un trenino avrebbe frenato bruscamente e l'altro lo avrebbe colpito. Sabato una donna era morta cadendo da un ottovolante nel parco divertimenti di Klotten an der Mosel, nella regione della Renania Palatinato.