Germania, incendio in ospedale a Duesseldorf: un morto e 19 feriti

Una persona è morta e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ospedale di Duesseldorf, nell'ovest della Germania. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, Christopher Schuster, la vittima è un uomo di 77 anni e quattro dei feriti sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.