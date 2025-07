La Germania respinge il bilancio Ue da 2mila miliardi di euro proposto dal presidente Ursual von der Leyen, giudicando l'aumento "inaccettabile". "Un aumento complessivo del bilancio dell'Ue non è accettabile in un momento in cui tutti gli Stati membri stanno compiendo notevoli sforzi per consolidare i propri bilanci nazionali", ha dichiarato il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius in una nota.