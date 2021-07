Germania, il capo della Cdu Laschet ride mentre il presidente Steinmeier parla delle vittime del maltempo

Il governatore del Nord Reno-Vestfalia Armin Laschet è finito al centro di una bufera social. In un video circolato online, lo si vede sllo sfondo ridere e scherzare con alcuni politici locali a Erftstadt , una delle città più colpite dal maltempo in Germania. Le immagini riprendono il presidente Frank-Walter Steinmeier parlare delle gravi perdite subite a seguito dell'alluvione, che nel Paese ha ucciso più di 150 persone .

Sullo sfondo del video, è possibile notare Laschet, candidato della Cdu alla cancelleria, mentre ride e scambia battute e cenni d'intesa con alcuni politici locali. Il filmato è rimbalzato sui social, attirando sul leader dell'Unione cristiano-democratica critiche feroci. In molto hanno considerato il gesto come "cinico", mentre altri hanno sottolineato come Laschet non sembri adatto a ricoprire il ruolo in precedenza appartenuto ad Angela Merkel.