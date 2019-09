Germania, Francia e Gb accusano l'Iran per l'attacco contro l'Arabia Saudita: "Responsabilità di Teheran"

I leader di Francia, Germania e Gran Bretagna hanno detto che "l'Iran ha la responsabilità dell'attacco" del 14 settembre alle strutture petrolifere saudite. Lo affermano in un comunicato congiunto diffuso alla missione tedesca all'Onu i capi di Stato e governo dei tre Paesi. "Non c'è altra spiegazione plausibile - aggiungono -. Sosteniamo le indagini in corso per stabilire ulteriori dettagli".

"Questo attacco potrà essere stato contro l'Arabia Saudita, ma riguarda tutti i Paesi e aumenta il rischio di un grave conflitto", sottolineano ancora a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, riaffermando "l'importanza di compiere sforzi collettivi per la stabilità e la sicurezza regionali".



"Ci impegniamo a proseguire i nostri sforzi diplomatici per creare le condizioni e facilitare il dialogo con tutti i partner interessati alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente", spiegano: "Esortiamo l'Iran a impegnarsi in tale dialogo e ad astenersi da provocazioni ed escalation". "Consapevoli dell'importanza degli sforzi collettivi per garantire stabilità e sicurezza regionali - concludono - ribadiamo la nostra convinzione che è giunto il momento per Teheran di accettare negoziati su un quadro a lungo termine per il suo programma nucleare e altre questioni, incluso il programma sui missili".



Gli occidentali accusano Teheran di avere obiettivi egemonici nella regione, attraverso la staffetta delle milizie sul posto, lungo un arco dal Libano all'Iraq attraverso la Siria. Teheran si difende, assicurando che vuole soprattutto garantire la sua sicurezza contro i suoi vicini e rivali nel Golfo. Prima di volare a New York, il presidente Rohani ha affermato che l'Iran avrebbe presentato alle Nazioni Unite un piano di cooperazione regionale per garantire la sicurezza delle acque del Golfo. Nel maggio 2018 gli Stati Uniti hanno denunciato l'accordo nucleare iraniano e hanno reintrodotto pesanti sanzioni economiche contro l'Iran. Teheran ha reagito un anno dopo iniziando a svelare l'accordo, mentre la sua economia è pesantemente gravata da sanzioni.