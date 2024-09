Germania, flop su flop alle urne: i leader dei Verdi si dimettono: "E' nostra responsabilità"

Bocciature, batoste elettorali, flop su flop, crollo di consensi nelle tre regioni della Germania dell’est . L’onda verde in Germania non solo si è arrestata ma ha prodotto un maremoto nella politica tedesca con le dimissioni in blocco dei leader del partito. Un colpo di scena dopo l’ultimo responso impietoso arrivato dall’esito del voto in Brandeburgo dove il partito ecologista è sceso dal 10,7 al 4,1 per cento non riuscendo a superare così la soglia del 5% richiesta per entrare in Parlamento. Un’emorragia di preferenze confermata anche delle recenti elezioni in Turingia e Sassonia e dal tracollo nei sondaggi elettorali nazionali. Per non parlare del risultato delle recenti elezioni europee dove il sostegno ai leader dei Grunen è sceso drasticamente con ben 8 punti percentuali in meno rispetto al 2019.