Germania, ex segretaria 96enne di un campo nazista fugge da processo

E' ufficialmente fuggiasca la 96enne Irmgard Furchner, ex dattilografa nel campo di concentramento nazista di Stutthof, accusata di favoreggiamento nel massacro di 11mila persone. In queste ore doveva andare in tribunale per subire il processo ma non si è presentata e per questo la corte ha emesso un mandato d'arresto.