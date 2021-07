Un'esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nella regione tedesca del Nordreno-Vestfalia, ha fatto scattare l'allarme in tutta l'area: la protezione civile ha classificato l'evento come "altamente pericoloso", e alla popolazione è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre. Come riferito dalla polizia di Colonia, diverse persone sono rimaste ferite (due in modo grave) mentre 5 sono i dispersi.