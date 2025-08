Germania, l'esercito recluta il 28% di soldati in più rispetto al 2024

La Bundeswehr, l'esercito tedesco, nel 2025 ha reclutato un numero di soldati molto superiore al 2024: siamo al 28% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati del ministero della Difesa. E' quanto scrive Le Figaro, spiegando che tra il primo gennaio e il 21 luglio sono state reclutate 13.750 persone. In totale, la Bundeswehr conta quindi 183.100 soldati, cioè 2mila effettivi in più, tenendo conto anche delle uscite per pensionamenti o fine contratto.