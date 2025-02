Germania, due afghani condannati per piano attentato in Svezia

Due uomini di nazionalità afghana sono stati condannati dalla Corte di appello di Jena, in Germania, con l'accusa di aver pianificato un attentato al parlamento svedese e di far parte di un'organizzazione terrorista, lo Stato Islamico. Nel processo è stato provato che l'attentato doveva essere la risposta al rogo del Corano avvenuto in Svezia nel 2023. Secondo l'agenzia tedesca Dpa, i due uomini erano amici e si sono radicalizzati insieme su internet seguendo la propaganda dell'Isis.