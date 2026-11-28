Un drone avvistato nei cieli sopra l'aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania, ha provocato la sospensione di tutte le operazioni di volo per circa due ore e mezza nella notte. L'oggetto è stato rilevato intorno alle 22 di venerdì 27 novembre, costringendo lo scalo a interrompere decolli e atterraggi. L'ente tedesco per la navigazione aerea ha avviato gli accertamenti sull'accaduto e, poco dopo la mezzanotte, ha autorizzato la ripresa delle attività. Il traffico aereo è quindi tornato regolare. Né la società che gestisce l'aeroporto né le autorità della navigazione aerea hanno fornito ulteriori dettagli sull'avvistamento.