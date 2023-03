Germania, dodicenne uccisa a Freudenberg: due coetanee confessano l'omicidio

Germania, persone prese in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe

Svolta clamorosa nel caso della dodicenne uccisa in Germania, a Freudenberg.

La ragazzina è stata assassinata da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza stampa. Le due ragazzine hanno confessato il delitto, compiuto con numerose coltellate. Luise, questo il nome della vittima, era scomparsa sabato mentre rientrava dalla casa di un'amica. Domenica è stata trovata morta in un bosco. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio. A causa della loro età, le due ragazzine non sarebbero incriminabili.