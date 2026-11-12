La Germania vieta l'uso di droni cinesi nelle proprie basi militari

La Germania ha vietato l'uso di droni di fabbricazione cinese all'interno delle proprie basi militari e aree di addestramento, a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. Lo scrive il Guardian citando la stampa tedesca. Il divieto sui droni, entrato in vigore con effetto immediato, segue una decisione simile presa dall'esercito statunitense, che ha bandito i veicoli elettrici del marchio cinese BYD dalla base aerea di Kadena, sull'isola giapponese di Okinawa. Kadena è la più grande base dell'aeronautica militare statunitense in Asia orientale.