Germania, deputata della Cdu muore in aereo durante ritorno da Cuba

Una deputata della Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, è morta dopo aver avuto un malore in aereo durante un volo di ritorno in Germania. Karin Strenz, 53 anni, stava tornando da Cuba con suo marito. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in Irlanda, ma i soccorritori non sono stati in grado di salvare Strenz. Non è ancora chiara la causa della morte, né il perché la politica si fosse recata a Cuba.