Quattro bambini, di età compresa tra i nove e gli undici anni, avrebbero realizzato svastiche con piccole costruzioni in una scuola elementare di Pirna, in Sassonia. L'episodio è stato notato dal personale del doposcuola e segnalato tempestivamente. La polizia ha aperto un'indagine sull'uso di simboli di organizzazioni anticostituzionali. L'ufficio del pubblico ministero sta decidendo sul procedimento in considerazione della minore età dei protagonisti.